Один человек погиб при столкновении КамАЗа и микроавтобуса в Москве

В Москве один человек стал жертвой аварии с участием микроавтобуса Fiat и поливомоечного КамАЗа на Жулебинской эстакаде. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, водитель, находившийся за рулём микроавтобуса, оказался придавлен в салоне во время столкновения. Он скончался от полученных травм. Прибывшие сотрудники экстренных служб вытащили тело погибшего шофёра. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.