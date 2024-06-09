ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 18:07

Один человек погиб при столкновении КамАЗа и микроавтобуса в Москве

В Москве один человек стал жертвой аварии с участием микроавтобуса Fiat и поливомоечного КамАЗа на Жулебинской эстакаде. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, водитель, находившийся за рулём микроавтобуса, оказался придавлен в салоне во время столкновения. Он скончался от полученных травм. Прибывшие сотрудники экстренных служб вытащили тело погибшего шофёра. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

В жутком ДТП в Подмосковье погибли три человека, включая ребёнка
В жутком ДТП в Подмосковье погибли три человека, включая ребёнка

Ранее в результате ДТП в Кузбассе погиб один человек. 53-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля "Тойота-Королла", решил выехать на встречную полосу, по которой двигался пассажирский НефАЗ. Водитель легковушки тоже скончался на месте от полученных травм.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров