Один человек погиб при столкновении КамАЗа и микроавтобуса в Москве
В Москве один человек стал жертвой аварии с участием микроавтобуса Fiat и поливомоечного КамАЗа на Жулебинской эстакаде. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.
По предварительной информации, водитель, находившийся за рулём микроавтобуса, оказался придавлен в салоне во время столкновения. Он скончался от полученных травм. Прибывшие сотрудники экстренных служб вытащили тело погибшего шофёра. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.
Ранее в результате ДТП в Кузбассе погиб один человек. 53-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля "Тойота-Королла", решил выехать на встречную полосу, по которой двигался пассажирский НефАЗ. Водитель легковушки тоже скончался на месте от полученных травм.
Life.ru