В Подмосковье задержан водитель Maserati, насмерть сбивший ребёнка на остановке
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В Подмосковье задержали 27-летнего водителя Maserati, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил подростка на остановке. Об этом сообщили в СК РФ.
Остановка после ДТП в Подмосковье. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения лицом, лишённым права управления транспортными средствами, в состоянии опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть и травмирование детей (п.п. "а, в" ч. 4 ст. 264 УК)", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне днём в Московской области мужчина не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб тринадцатилетний подросток, девятилетний мальчик попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, а ещё один — успел отскочить и не пострадал.