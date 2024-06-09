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9 июня, 13:57

В Подмосковье задержан водитель Maserati, насмерть сбивший ребёнка на остановке

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В Подмосковье задержали 27-летнего водителя Maserati, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил подростка на остановке. Об этом сообщили в СК РФ.

Остановка после ДТП в Подмосковье. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Остановка после ДТП в Подмосковье. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения лицом, лишённым права управления транспортными средствами, в состоянии опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть и травмирование детей (п.п. "а, в" ч. 4 ст. 264 УК)", — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне днём в Московской области мужчина не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб тринадцатилетний подросток, девятилетний мальчик попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, а ещё один — успел отскочить и не пострадал.

Александра Мышляева
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