Минивэн сбил 9 пешеходов в Благовещенске: погибли четыре ребёнка и взрослый
SHOT: В Благовещенске четыре ребёнка и взрослый погибли при наезде минивэна
В Благовещенске Амурской области минивэн сбил девять пешеходов, некоторые скончались на месте. Об этом сообщает SHOT. Телеграм-канал опубликовал видео момента ДТП.
Минивэн сбил 9 пешеходов в Благовещенске. Видео © Telegram / SHOT
Уточняется, что водитель ехал со стороны посёлка Чигири под Благовещенском. На полном ходу машину занесло, она вылетела на тротуар и сбила прохожих. По предварительным данным, погибло пять человек, среди них четверо детей. Ещё четверо пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Как сообщает телеграм-канал, за рулём находился 59-летний водитель, в момент ДТП он был сильно пьян.
Ранее Life.ru писал, что пьяный водитель насмерть сбил двух 14-летних девочек в Волгоградской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пьяном виде, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.
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