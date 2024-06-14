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14 июня, 11:31

Минивэн сбил 9 пешеходов в Благовещенске: погибли четыре ребёнка и взрослый

SHOT: В Благовещенске четыре ребёнка и взрослый погибли при наезде минивэна

В Благовещенске Амурской области минивэн сбил девять пешеходов, некоторые скончались на месте. Об этом сообщает SHOT. Телеграм-канал опубликовал видео момента ДТП.

Минивэн сбил 9 пешеходов в Благовещенске. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что водитель ехал со стороны посёлка Чигири под Благовещенском. На полном ходу машину занесло, она вылетела на тротуар и сбила прохожих. По предварительным данным, погибло пять человек, среди них четверо детей. Ещё четверо пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как сообщает телеграм-канал, за рулём находился 59-летний водитель, в момент ДТП он был сильно пьян.

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Ранее Life.ru писал, что пьяный водитель насмерть сбил двух 14-летних девочек в Волгоградской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пьяном виде, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Никита Никонов
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