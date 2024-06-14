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14 июня, 06:40

В Башкирии в ДТП погибла молодая пара, автомобиль выгорел дотла

В Башкирии машина вылетела в кювет и загорелась, погибли два человека

Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Утром 14 июня в башкирском селе Мичуринске Шаранского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль слетел с дороги, перевернулся и загорелся, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, два человека погибли, ещё одну пострадавшую доставили в больницу. Позже она была отпущена для амбулаторного лечения. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в автомобиле ВАЗ-2170 ехала влюблённая пара — 20-летний Артур и 19-летняя Арина. Также они взяли с собой подругу. При этом у парня не было водительских прав. В какой-то момент молодой человек потерял управление, вылетел в кювет и врезался в электроопору. Артур и Арина скончались на месте, их подруга выжила.

  • Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

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