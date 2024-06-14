В Башкирии в ДТП погибла молодая пара, автомобиль выгорел дотла

По данным ведомства, два человека погибли, ещё одну пострадавшую доставили в больницу. Позже она была отпущена для амбулаторного лечения. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в автомобиле ВАЗ-2170 ехала влюблённая пара — 20-летний Артур и 19-летняя Арина. Также они взяли с собой подругу. При этом у парня не было водительских прав. В какой-то момент молодой человек потерял управление, вылетел в кювет и врезался в электроопору. Артур и Арина скончались на месте, их подруга выжила.