В Башкирии в ДТП погибла молодая пара, автомобиль выгорел дотла
В Башкирии машина вылетела в кювет и загорелась, погибли два человека
Автомобиль выгорел дотла в Башкирии. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
Утром 14 июня в башкирском селе Мичуринске Шаранского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль слетел с дороги, перевернулся и загорелся, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По данным ведомства, два человека погибли, ещё одну пострадавшую доставили в больницу. Позже она была отпущена для амбулаторного лечения. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в автомобиле ВАЗ-2170 ехала влюблённая пара — 20-летний Артур и 19-летняя Арина. Также они взяли с собой подругу. При этом у парня не было водительских прав. В какой-то момент молодой человек потерял управление, вылетел в кювет и врезался в электроопору. Артур и Арина скончались на месте, их подруга выжила.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Кемеровской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. В салоне автобуса пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Про состояние пассажиров легковушки не сообщалось.