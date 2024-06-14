Два человека стали жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулись три автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Два человека стали жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулись три автомобиля. Видео © Life.ru

"По предварительной информации, сегодня около 00:25 на Кутузовском проспекте в районе дома № 57 произошло столкновение трёх транспортных средств. В результате ДТП два человека погибли и один пострадал", — пишет агентство.