Два человека стали жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
ТАСС: В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибло два человека
Два человека стали жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулись три автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Два человека стали жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулись три автомобиля. Видео © Life.ru
"По предварительной информации, сегодня около 00:25 на Кутузовском проспекте в районе дома № 57 произошло столкновение трёх транспортных средств. В результате ДТП два человека погибли и один пострадал", — пишет агентство.
Ранее Life.ru сообщал, что жёсткое ДТП с участием двух легковушек произошло в московском Марьине. Жертвой аварии едва не стала беременная девушка, спасать которую пришлось сотрудникам МЧС.
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