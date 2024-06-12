Беременная девушка пострадала в ночном ДТП с участием родстера Mercedes в Москве
Жёсткое ДТП с участием двух легковушек произошло в московском Марьине около 23:00. Жертвой аварии едва не стала девушка в положении, спасать которую пришлось сотрудникам МЧС. Подробностями столкновения поделился SHOT.
Дорогу на Новочеркасском бульваре не поделили спортивный родстер Mercedes SL-Class и Chevrolet. Удар был такой силы, что автомобили раскидало в разные стороны. На кадрах с места ДТП видно, что транспортные средства получили серьёзные механические повреждения.
Последствия жёсткого ДТП на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / SHOT
Единственной пострадавшей стала беременная пассажирка Chevrolet. Девушка оказалась зажатой в деформированном салоне автомобиля и не смогла выбраться самостоятельно. Вызволять её пришлось спасателям, которые задействовали специнструмент. Причины аварии выясняются.
Смертельное ДТП с участием спорткара произошло недавно и в Московской области. Нетрезвый водитель Maserati не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта, где находились несколько подростков. Один из них скончался на месте, другой потерял ногу и находится в реанимации, а третьему посчастливилось отделаться испугом. Лихач задержан.
Telegram / SHOT