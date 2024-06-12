Беременная девушка пострадала в ночном ДТП с участием родстера Mercedes в Москве

Жёсткое ДТП с участием двух легковушек произошло в московском Марьине около 23:00. Жертвой аварии едва не стала девушка в положении, спасать которую пришлось сотрудникам МЧС. Подробностями столкновения поделился SHOT.

Дорогу на Новочеркасском бульваре не поделили спортивный родстер Mercedes SL-Class и Chevrolet. Удар был такой силы, что автомобили раскидало в разные стороны. На кадрах с места ДТП видно, что транспортные средства получили серьёзные механические повреждения.

Последствия жёсткого ДТП на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / SHOT