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11 июня, 21:20

Беременная девушка пострадала в ночном ДТП с участием родстера Mercedes в Москве

Жёсткое ДТП с участием двух легковушек произошло в московском Марьине около 23:00. Жертвой аварии едва не стала девушка в положении, спасать которую пришлось сотрудникам МЧС. Подробностями столкновения поделился SHOT.

Дорогу на Новочеркасском бульваре не поделили спортивный родстер Mercedes SL-Class и Chevrolet. Удар был такой силы, что автомобили раскидало в разные стороны. На кадрах с места ДТП видно, что транспортные средства получили серьёзные механические повреждения.

Последствия жёсткого ДТП на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Единственной пострадавшей стала беременная пассажирка Chevrolet. Девушка оказалась зажатой в деформированном салоне автомобиля и не смогла выбраться самостоятельно. Вызволять её пришлось спасателям, которые задействовали специнструмент. Причины аварии выясняются.

Под Новосибирском в результате массового ДТП погиб один человек, двое пострадали
Под Новосибирском в результате массового ДТП погиб один человек, двое пострадали

Смертельное ДТП с участием спорткара произошло недавно и в Московской области. Нетрезвый водитель Maserati не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта, где находились несколько подростков. Один из них скончался на месте, другой потерял ногу и находится в реанимации, а третьему посчастливилось отделаться испугом. Лихач задержан.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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