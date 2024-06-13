Депутат ГД Езубов врезался в экс-топ-менеджера Huawei в Подмосковье. Оба серьёзно пострадали

Депутат Государственной думы Алексей Езубов и экс-топ-менеджер Huawei Евгений Лисицын серьёзно пострадали в аварии в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.

Land Rover Discovery, за рулём которого был экс-топ-менеджер Huawei Евгений Лисицын, и Mercedes-Benz, на котором ехал депутат Алексей Езубов. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, ДТП произошло накануне днём в истринской деревне Обушково. 76-летний Езубов на Mercedes-Benz выехал на встречку и врезался в Land Rover Discovery, за рулём которого был 62-летний Лисицын. Ранее он занимал пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в РФ.

Известно, что оба были госпитализированы с сотрясением головного мозга, закрытыми черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) и множественными ушибами. Примечательно, что участники аварии были трезвыми за рулём.