Бывший новосибирский депутат Хван погиб в ДТП в Запорожской области

Бывший депутат Заксобрания Новосибирска, экс-советник главы Республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области.

По данным Mash, Хван ехал за рулём KIA, недалеко от села Нововасильевка в Бердянском районе он врезался в "Урал". От удара мужчина погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.

СМИ назвали Хвана советником главы Тувы, однако в правительстве региона заявили, что он был освобождён от должности в 2021 году и в настоящее время не являлся сотрудником Правительства Республики Тыва.