Бывший новосибирский депутат Хван погиб в ДТП в Запорожской области
Николай Хван. Фото © zsnso.ru
Бывший депутат Заксобрания Новосибирска, экс-советник главы Республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области.
По данным Mash, Хван ехал за рулём KIA, недалеко от села Нововасильевка в Бердянском районе он врезался в "Урал". От удара мужчина погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.
СМИ назвали Хвана советником главы Тувы, однако в правительстве региона заявили, что он был освобождён от должности в 2021 году и в настоящее время не являлся сотрудником Правительства Республики Тыва.
А ранее в Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, пострадало 11 человек. ДТП произошло на въезде в село Чикола Ирафского района. Микроавтобус "Мерседес" с туристами из Московской области столкнулся с фурой MAN.