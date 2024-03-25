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25 марта, 06:54

Бывший новосибирский депутат Хван погиб в ДТП в Запорожской области

Николай Хван. Фото © zsnso.ru

Николай Хван. Фото © zsnso.ru

Бывший депутат Заксобрания Новосибирска, экс-советник главы Республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области.

По данным Mash, Хван ехал за рулём KIA, недалеко от села Нововасильевка в Бердянском районе он врезался в "Урал". От удара мужчина погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.

СМИ назвали Хвана советником главы Тувы, однако в правительстве региона заявили, что он был освобождён от должности в 2021 году и в настоящее время не являлся сотрудником Правительства Республики Тыва.

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А ранее в Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, пострадало 11 человек. ДТП произошло на въезде в село Чикола Ирафского района. Микроавтобус "Мерседес" с туристами из Московской области столкнулся с фурой MAN.

Александра Вишнякова
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