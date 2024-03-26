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26 марта, 20:35

Военком из Башкирии погиб в страшном ДТП

Военком Кармаскалинского района Башкортостана Ринат Гималов погиб в страшном ДТП

Военный комиссар Кармаскалинского и Архангельского районов подполковник Ринат Гималов. Обложка © "Кармаскалинская новь"

Военный комиссар Кармаскалинского и Архангельского районов подполковник Ринат Гималов. Обложка © "Кармаскалинская новь"

Два человека стали жертвами страшной аварии в Башкирии. Как сообщает Ufa1.ru, одним из погибших оказался военком Кармаскалинского и Архангельского районов Башкортостана подполковник Ринат Гималов.

Кадры с места аварии, в которой погиб военком Гималов. Фото © МЧС Башкортостана

Кадры с места аварии, в которой погиб военком Гималов. Фото © МЧС Башкортостана

По данным МЧС, всё произошло вечером 26 марта на автодороге Булгаково – Инзер – Белорецк в Кармаскалинском районе, где лоб в лоб столкнулись "рено" и "тойота". В результате аварии погибли два человека, ещё двое серьёзно пострадали.

Как сообщают местные СМИ, "рено" выехал на встречку и столкнулся с "тойотой", пассажиром которой был военком Гималов. Подполковник в 2003-м предотвратил захват гособъекта в Южной Осетии, оборонял узлы связи и сам обезвредил взрывное устройство в ТЦ Цхинвала. Два года назад его наградили орденом Шаймуратова.

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Оксана Попова
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