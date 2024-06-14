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14 июня, 04:00

В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадало пять человек

МВД: Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе

Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом на трассе Кемерово – Новокузнецк, пострадало пять человек. Обложка © Полиция Кузбасса

Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом на трассе Кемерово – Новокузнецк, пострадало пять человек. Обложка © Полиция Кузбасса

Пять человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса и легковушки на трассе Кемерово – Новокузнецк в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

"В результате столкновения автомобиля Toyota Corolla и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами лёгкой и средней степени тяжести", — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства аварии.

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Ранее Life.ru сообщал, что Maserati врезался в остановку с детьми на западе Подмосковья. В результате один из подростков погиб на месте. Виновника аварии, который, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения, задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Оксана Попова
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