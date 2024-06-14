В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадало пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса и легковушки на трассе Кемерово – Новокузнецк в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

"В результате столкновения автомобиля Toyota Corolla и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами лёгкой и средней степени тяжести", — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства аварии.