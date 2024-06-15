Двое пострадавших в страшном ДТП в Благовещенске умерли в больнице
Минздрав: Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске, умерли в больнице
В больнице скончались ещё два человека, которые пострадали в результате наезда минивэна на толпу пешеходов в Благовещенске. Об этом сообщил Минздрав Амурской области.
"Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали всё возможное, но травмы были очень тяжёлыми, и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", — сообщили в министерстве.
Также в Минздраве рассказали о состоянии других пострадавших в этом страшном ДТП: 14-летний мальчик находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Девушку 19 лет и 14-летнего подростка планируют перевести в отделение травматологии. Они также находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, 14 июня в Благовещенске машина влетела в группу прохожих на тротуаре. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. После ДТП мужчина сначала пытался сделать вид, что ни при чём, а потом заявил, что якобы у машины отказали тормоза. Виновника уже задержали — ему светит до 15 лет лишения свободы. Изначально сообщалось о трёх погибших и шести пострадавших.
Telegram / Следком