Двое пострадавших в страшном ДТП в Благовещенске умерли в больнице

В больнице скончались ещё два человека, которые пострадали в результате наезда минивэна на толпу пешеходов в Благовещенске. Об этом сообщил Минздрав Амурской области.

"Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали всё возможное, но травмы были очень тяжёлыми, и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", — сообщили в министерстве.