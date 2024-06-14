Виновник ДТП в Благовещенске выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль
Виновник ДТП в Благовещенске. Фото © SHOT
Виновник ДТП в Благовещенске, который насмерть сбил трёх человек, выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль, об этом сообщил SHOT.
По словам источника, спиртное Евгений Бакарюкин употребил за час до аварии. Он даже не помнит, сколько точно выпил, а также не рассказывает, что стало поводом для возлияния.
Напомним, 14 июня в Благовещенске машина влетела в группу прохожих на тротуаре. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. После ДТП мужчина сначала пытался сделать вид, что ни при чём, а потом заявил, что якобы у машины отказали тормоза. Виновника уже задержали — ему светит до 15 лет лишения свободы. Согласно уточнённым данным, в результате ДТП погибло три человека, два подростка и женщина, шесть находятся в больнице.