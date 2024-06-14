Виновник ДТП в Благовещенске выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль

Виновник ДТП в Благовещенске, который насмерть сбил трёх человек, выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль, об этом сообщил SHOT .

По словам источника, спиртное Евгений Бакарюкин употребил за час до аварии. Он даже не помнит, сколько точно выпил, а также не рассказывает, что стало поводом для возлияния.