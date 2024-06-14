Шла по тротуару с дочкой: Life.ru узнал личность одной из жертв жуткого ДТП в Благовещенске
SHOT: Стала известна личность одной из жертв жуткого ДТП в Благовещенске
В жутком ДТП в Благовещенске погибла 49-летняя Оксана С. Она шла по тротуару с 19-летней дочкой Дашей — за её жизнь сейчас борются врачи. Как сообщает SHOT, у девушки множественные переломы и закрытая черепно-мозговая травма.
Погибшая в ДТП Оксана с дочерью. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, виновник аварии Евгений Бакарюкин сейчас трезвеет в отделении полиции. Как рассказала его сестра, у мужчины якобы раньше никогда не было проблем со спиртным. Также, со слов женщины, её брат до выхода на пенсию работал в ЧОП.
Напомним, 14 июня в Благовещенске машина влетела в прохожих на тротуаре. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. После ДТП мужчина сначала пытался сделать вид, что ни при чём, а потом заявил, что якобы у машины отказали тормоза. Виновника уже задержали — ему светит до 15 лет лишения свободы. Согласно уточнённым данным, в результате ДТП погибли три человека, ещё шесть находятся в больнице.
Telegram / SHOT