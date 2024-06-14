ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 13:49

Шла по тротуару с дочкой: Life.ru узнал личность одной из жертв жуткого ДТП в Благовещенске

SHOT: Стала известна личность одной из жертв жуткого ДТП в Благовещенске

В жутком ДТП в Благовещенске погибла 49-летняя Оксана С. Она шла по тротуару с 19-летней дочкой Дашей — за её жизнь сейчас борются врачи. Как сообщает SHOT, у девушки множественные переломы и закрытая черепно-мозговая травма.

Погибшая в ДТП Оксана с дочерью. Фото © Telegram / SHOT

Погибшая в ДТП Оксана с дочерью. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, виновник аварии Евгений Бакарюкин сейчас трезвеет в отделении полиции. Как рассказала его сестра, у мужчины якобы раньше никогда не было проблем со спиртным. Также, со слов женщины, её брат до выхода на пенсию работал в ЧОП.

Напомним, 14 июня в Благовещенске машина влетела в прохожих на тротуаре. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. После ДТП мужчина сначала пытался сделать вид, что ни при чём, а потом заявил, что якобы у машины отказали тормоза. Виновника уже задержали — ему светит до 15 лет лишения свободы. Согласно уточнённым данным, в результате ДТП погибли три человека, ещё шесть находятся в больнице.

СК завёл уголовное дело по факту смертельного ДТП в Благовещенске
СК завёл уголовное дело по факту смертельного ДТП в Благовещенске
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров