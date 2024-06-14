Шла по тротуару с дочкой: Life.ru узнал личность одной из жертв жуткого ДТП в Благовещенске

В жутком ДТП в Благовещенске погибла 49-летняя Оксана С. Она шла по тротуару с 19-летней дочкой Дашей — за её жизнь сейчас борются врачи. Как сообщает SHOT , у девушки множественные переломы и закрытая черепно-мозговая травма.

По данным телеграм-канала, виновник аварии Евгений Бакарюкин сейчас трезвеет в отделении полиции. Как рассказала его сестра, у мужчины якобы раньше никогда не было проблем со спиртным. Также, со слов женщины, её брат до выхода на пенсию работал в ЧОП.