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14 июня, 12:39

СК завёл уголовное дело по факту смертельного ДТП в Благовещенске

Следственный комитет России в пятницу, 14 июня, возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Благовещенске Амурской области. Сейчас на месте аварии работают сотрудники СК.

Последствия ДТП в Благовещенске. Видео © Telegram / Следком

"14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов", — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что пострадавшие были госпитализированы, однако несколько пешеходов, в том числе дети, погибли на месте. Число жертв Следственный комитет пока не называет. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В Благовещенске над виновником смертельного ДТП едва не устроили самосуд
В Благовещенске над виновником смертельного ДТП едва не устроили самосуд

Напомним, 14 июня в Благовещенске машина влетела в прохожих на тротуаре. По предварительным данным, погибло пять человек, среди них четверо детей. Ещё четверо пострадавших доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян.

Обложка ©

Telegram / Следком

Никита Осипов
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