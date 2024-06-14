СК завёл уголовное дело по факту смертельного ДТП в Благовещенске

Следственный комитет России в пятницу, 14 июня, возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Благовещенске Амурской области. Сейчас на месте аварии работают сотрудники СК.

Последствия ДТП в Благовещенске. Видео © Telegram / Следком

"14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов", — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что пострадавшие были госпитализированы, однако несколько пешеходов, в том числе дети, погибли на месте. Число жертв Следственный комитет пока не называет. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".