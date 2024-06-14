В результате жуткого ДТП в Благовещенске погибли три человека, ещё шесть находятся в больнице
Имамеев: Три человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП в Благовещенске
Два подростка и женщина погибли в результате ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев. По его данным, ещё за жизни шести человек сейчас борются медики.
"Погибли два мальчика 14–15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек — из них трое детей — в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", — написал Имамеев в телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования родственникам погибших и добавил, что выяснением всех обстоятельств жуткого ДТП в настоящее время занимаются правоохранительные органы.
Напомним, 14 июня в Благовещенске машина влетела в прохожих на тротуаре. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. После ДТП мужчина сначала пытался сделать вид, что ни при чём, а потом заявил, что якобы у машины отказали тормоза. Виновника уже задержали — ему светит до 15 лет лишения свободы.
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