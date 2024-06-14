В результате жуткого ДТП в Благовещенске погибли три человека, ещё шесть находятся в больнице

Два подростка и женщина погибли в результате ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев. По его данным, ещё за жизни шести человек сейчас борются медики.

"Погибли два мальчика 14–15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек — из них трое детей — в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", — написал Имамеев в телеграм-канале.