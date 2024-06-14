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14 июня, 12:32

Три человека погибли, шестеро ранены в ДТП с автобусом в Марий Эл

Три человека погибли, шесть пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Марий Эл. Подробности трагедии сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В ДТП с участием автобуса в Марий Эл погибло три человека. Видео © Telegram / Йошкар-Ола / Марий Эл / ЧП и Жесть

Как рассказали в ведомстве, столкновение иномарки и пассажирского автобуса произошло в Звениговском районе на 19–20-м километре федеральной трассы "Вятка". На данный момент известно о трёх погибших и шестерых пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

"На место выехало руководство Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл, оперативные службы", — говорится в сообщении ГАИ.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Благовещенске автомобиль влетел в прохожих на тротуаре. По предварительным данным, погибло пять человек, среди них четверо детей. Ещё четверо пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. Мужчину уже задержали — ему светит до 15 лет лишения свободы.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Йошкар-Ола / Марий Эл / ЧП и Жесть

Наталья Исакова
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