Три человека погибли, шестеро ранены в ДТП с автобусом в Марий Эл

Три человека погибли, шесть пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Марий Эл. Подробности трагедии сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В ДТП с участием автобуса в Марий Эл погибло три человека. Видео © Telegram / Йошкар-Ола / Марий Эл / ЧП и Жесть

Как рассказали в ведомстве, столкновение иномарки и пассажирского автобуса произошло в Звениговском районе на 19–20-м километре федеральной трассы "Вятка". На данный момент известно о трёх погибших и шестерых пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства случившегося устанавливаются.