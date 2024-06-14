Три человека погибли, шестеро ранены в ДТП с автобусом в Марий Эл
Три человека погибли, шесть пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Марий Эл. Подробности трагедии сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
В ДТП с участием автобуса в Марий Эл погибло три человека. Видео © Telegram / Йошкар-Ола / Марий Эл / ЧП и Жесть
Как рассказали в ведомстве, столкновение иномарки и пассажирского автобуса произошло в Звениговском районе на 19–20-м километре федеральной трассы "Вятка". На данный момент известно о трёх погибших и шестерых пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
"На место выехало руководство Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл, оперативные службы", — говорится в сообщении ГАИ.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Благовещенске автомобиль влетел в прохожих на тротуаре. По предварительным данным, погибло пять человек, среди них четверо детей. Ещё четверо пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. Мужчину уже задержали — ему светит до 15 лет лишения свободы.
Кадр из видео Telegram / Йошкар-Ола / Марий Эл / ЧП и Жесть