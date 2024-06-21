Кроссовер Volvo чуть не сжёг водителя с дочерью на МКАД

Водитель кроссовера Volvo ехала по МКАД вместе со своей дочерью, как вдруг автомобиль охватило пламенем. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка".

На МКАД внезапно воспламенился автомобиль. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам хозяйки Volvo XC60, инцидент произошёл на 37-м километре МКАД. Сперва она заметила, как из-под левого колеса валит белый дым, а на приборной панели загорелся знак, предупреждающий о низком давлении масла в двигателе. Женщина долила масло, после чего продолжила поездку. Однако ситуация пришла в норму лишь ненадолго, поскольку уже через десять минут капот автомобиля вдруг заволокло пламенем. К счастью, на помощь быстро подоспели очевидцы, прихватившие с собой огнетушитель.

Владелица утверждает, что её машина была на техосмотре всего три недели назад. Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине произошло возгорание.