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21 июня, 07:46

Кроссовер Volvo чуть не сжёг водителя с дочерью на МКАД

На МКАД у автомобиля Volvo загорелся капот во время движения

Водитель кроссовера Volvo ехала по МКАД вместе со своей дочерью, как вдруг автомобиль охватило пламенем. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка".

На МКАД внезапно воспламенился автомобиль. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам хозяйки Volvo XC60, инцидент произошёл на 37-м километре МКАД. Сперва она заметила, как из-под левого колеса валит белый дым, а на приборной панели загорелся знак, предупреждающий о низком давлении масла в двигателе. Женщина долила масло, после чего продолжила поездку. Однако ситуация пришла в норму лишь ненадолго, поскольку уже через десять минут капот автомобиля вдруг заволокло пламенем. К счастью, на помощь быстро подоспели очевидцы, прихватившие с собой огнетушитель.

Владелица утверждает, что её машина была на техосмотре всего три недели назад. Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине произошло возгорание.

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Ранее китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на трассе в Саратове. Мужчина вместе со своей женой остановились на обочине, когда увидели, как из-под капота машины идёт дым. Открыв его, они обнаружили там очаг возгорания. Огонь удалось оперативно потушить. По предварительным данным, причиной воспламенения стала протекающая топливная магистраль.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Владимир Озеров
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