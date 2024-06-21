Кроссовер Volvo чуть не сжёг водителя с дочерью на МКАД
На МКАД у автомобиля Volvo загорелся капот во время движения
Водитель кроссовера Volvo ехала по МКАД вместе со своей дочерью, как вдруг автомобиль охватило пламенем. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка".
На МКАД внезапно воспламенился автомобиль. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По словам хозяйки Volvo XC60, инцидент произошёл на 37-м километре МКАД. Сперва она заметила, как из-под левого колеса валит белый дым, а на приборной панели загорелся знак, предупреждающий о низком давлении масла в двигателе. Женщина долила масло, после чего продолжила поездку. Однако ситуация пришла в норму лишь ненадолго, поскольку уже через десять минут капот автомобиля вдруг заволокло пламенем. К счастью, на помощь быстро подоспели очевидцы, прихватившие с собой огнетушитель.
Владелица утверждает, что её машина была на техосмотре всего три недели назад. Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине произошло возгорание.
Ранее китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на трассе в Саратове. Мужчина вместе со своей женой остановились на обочине, когда увидели, как из-под капота машины идёт дым. Открыв его, они обнаружили там очаг возгорания. Огонь удалось оперативно потушить. По предварительным данным, причиной воспламенения стала протекающая топливная магистраль.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА