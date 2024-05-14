Китайская компания признала самовозгорание своего авто и пообещала разобраться

Китайский производитель автомобилей GAC признал возгорание своего кроссовера в России. Эксперты осмотрят машину, чтобы установить точные причины случившегося, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Момент возгорания китайского автомобиля GAC на трассе М12. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

"Сразу после получения первичной информации от водителя "Автолайт", официальный дилер бренда GAC, направил все исходные данные отделу качества и безопасности", — пояснили представители GAC.

В представительстве производителя кроссовера пояснили, что дилер постоянно находится на связи с пострадавшим водителем и оказывает необходимую поддержку. В частности, компания уже выдала россиянину подменный автомобиль.

В GAC отметили, что независимая экспертиза для проведения полного технического осмотра ещё не состоялась, так как водитель пока не предоставил свой кроссовер. По предварительным данным, машину начнут проверять 17 мая. Специалисты смогут установить причину возгорания и определить, связано ли это с производственным дефектом или установкой сопутствующего нештатного оборудования.