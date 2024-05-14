Брак или погода? Названы возможные причины самовозгорания китайского авто с водителем в салоне

Инцидент, который произошёл в Москве с самопроизвольным возгоранием китайского автомобиля с одновременным отказом тормозов и заклиниванием ремня безопасности, является очень опасным. Автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал Life.ru, что подобные ситуации случаются крайне редко и могут возникать по разным причинам.

Момент возгорания китайского автомобиля GAC на трассе М12. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам эксперта, одна из причин может быть связана с недостатками конструкции самого автомобиля. Те машины, которые проходят ускоренные сроки разработки и выпуска, могут иметь скрытые дефекты, пояснил Шкуматов. При этом обнаружить эти неисправности можно только при определённых условиях эксплуатации, уточнил специалист.

"Во-вторых, на качестве производства могут сказаться экономия на комплектующих и недостаточное внимание к деталям. Использование дешёвых или несоответствующих материалов в критических узлах может привести к их преждевременному выходу из строя. Но даже при наличии всех необходимых сертификатов и применении правильных материалов реальное качество сборки может оставлять желать лучшего. То есть это может быть производственный брак", — подчеркнул собеседник Life.ru.

Третья причина — это возможные проблемы при техническом обслуживании автомобиля, добавил Шкуматов. Ошибки и недочёты могут образоваться по вине сервисного персонала, тем более что китайская машина, попавшая в происшествие, оказалась не самой распространённой в РФ. По словам эксперта, проблема с этим авто могла произойти из-за некачественного или ошибочного обслуживания.

Шкуматов добавил, что нельзя исключить и влияния экстремальных эксплуатационных условий. Перегрев, перепады температур, сильные вибрации или мелкие механические повреждения могут ускорить износ деталей и систем авто, что приводит к их отказу в неподходящий момент. Для установления точной причины случившегося нужно провести тщательную экспертизу с привлечением представителей производителя автомобиля и тех, кто его обслуживал, заключил специалист.