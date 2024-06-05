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5 июня, 05:15

В России второй раз за месяц на ходу загорелся китайский внедорожник

Китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на трассе в Саратове

Китайский внедорожник GAC GS5 вспыхнул на трассе в Саратове. Это уже второй случай с авто бренда за последний месяц, сообщает "SHOT Проверка".

Китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на трассе в Саратове. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на трассе в Саратове. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на трассе в Саратове. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на трассе в Саратове. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, в авто ехали супруги, внезапно они увидели дым из-под капота. Когда семья остановилась и открыла капот, был обнаружен очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь сразу потушили, никто не пострадал. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль, GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей.

Брак или погода? Названы возможные причины самовозгорания китайского авто с водителем в салоне
Брак или погода? Названы возможные причины самовозгорания китайского авто с водителем в салоне

Прошлый инцидент произошёл в середине мая. Тогда китайский кроссовер GAC загорелся на ходу на трассе M12, чуть не убив водителя. В какой-то момент из-под капота повалил дым, загорелась водительская дверь. При этом в авто не сработали тормоза и заклинило ремень безопасности. Супруга водителя успела выпрыгнуть из машины, а вот он сам попал в больницу с серьёзными ожогами. Китайский производитель автомобилей GAC признал возгорание своего кроссовера в России и пообещал установить точные причины случившегося.

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SHOT ПРОВЕРКА

Александра Вишнякова
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