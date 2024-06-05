В России второй раз за месяц на ходу загорелся китайский внедорожник

Китайский внедорожник GAC GS5 вспыхнул на трассе в Саратове. Это уже второй случай с авто бренда за последний месяц, сообщает "SHOT Проверка".

По данным телеграм-канала, в авто ехали супруги, внезапно они увидели дым из-под капота. Когда семья остановилась и открыла капот, был обнаружен очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь сразу потушили, никто не пострадал. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль, GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей.

Прошлый инцидент произошёл в середине мая. Тогда китайский кроссовер GAC загорелся на ходу на трассе M12, чуть не убив водителя. В какой-то момент из-под капота повалил дым, загорелась водительская дверь. При этом в авто не сработали тормоза и заклинило ремень безопасности. Супруга водителя успела выпрыгнуть из машины, а вот он сам попал в больницу с серьёзными ожогами. Китайский производитель автомобилей GAC признал возгорание своего кроссовера в России и пообещал установить точные причины случившегося.