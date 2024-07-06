В Петербурге после ДТП на скоростной трассе вспыхнула фура

Автомагистраль сейчас полностью перекрыта. При этом некоторые водители решили развернуться и поехать в обратном направлении прямо по встречке. На месте аварии работают экстренные службы. В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии у большегруза загорелась кабина на площади 12 квадратных метров. В результате пострадал один мужчина — его уже госпитализировали.