В Петербурге после ДТП на скоростной трассе вспыхнула фура
Фура загорелась после ДТП на Западном скоростном диаметре в Петербурге
Фура загорелась после столкновения с легковушкой на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.
В Петербурге после ДТП на ЗСД вспыхнула фура. Видео © Telegram / SHOT
Автомагистраль сейчас полностью перекрыта. При этом некоторые водители решили развернуться и поехать в обратном направлении прямо по встречке. На месте аварии работают экстренные службы. В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии у большегруза загорелась кабина на площади 12 квадратных метров. В результате пострадал один мужчина — его уже госпитализировали.
"К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: четыре единицы техники и 17 человек личного состава", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о страшной аварии, случившейся на Кутузовском проспекте в столице: Tesla влетела в Toyota Land Cruiser Prado. При столкновении электрокар практически разлетелся на куски, его пассажир и водитель, как и женщина на пассажирском сиденье джипа, были госпитализированы. Позже стало известно, что водитель Tesla умер в больнице.