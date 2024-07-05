Tesla превратилась в груду металлолома после ДТП с Toyota Prado на западе Москвы

Серьёзное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого Tesla превратилась в груду металлолома. Кадры с места публикует SHOT .

По данным телеграм-канала, около получаса назад электромобиль столкнулся с внедорожником Toyota Prado, у которого оказалась раскурочена вся левая часть. Помимо "железных" повреждений, ранения получили и находящие в авто в момент ДТП люди, пострадали три человека, их на скорой в ближайшую больницу.