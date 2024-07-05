Tesla превратилась в груду металлолома после ДТП с Toyota Prado на западе Москвы
Серьёзное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого Tesla превратилась в груду металлолома. Кадры с места публикует SHOT.
Серьёзное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, около получаса назад электромобиль столкнулся с внедорожником Toyota Prado, у которого оказалась раскурочена вся левая часть. Помимо "железных" повреждений, ранения получили и находящие в авто в момент ДТП люди, пострадали три человека, их на скорой в ближайшую больницу.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ДПС. На Кутузовском проспекте перекрыто 4 полосы в сторону области, на дороге образовалась огромная пробка.
Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе, в результате которого водитель погиб и 4 пассажира пострадали. А в Москве два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик. В Кузбассе три ребёнка и 14 взрослых тоже пострадали в жутком ДТП с автобусом.