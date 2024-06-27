Три ребёнка и 14 взрослых пострадали в жутком ДТП с автобусом в Кузбассе

17 человек, среди которых трое детей, пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Беглова.

ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе. Видео © Telegram / Полиция Кузбасса

"Всего пострадало 17 человек, в том числе трое детей", — сказал Беглов.

ДТП случилось сегодня, 27 июня, около 08:40 на 235-м километре автодороги Р255 "Сибирь".

"Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса "Голден Драгон" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигающемся по маршруту Новосибирск – Кемерово, находилось 29 пассажиров", — рассказали в телеграм-канале полиции Кузбасса.

Сотрудники полиции на месте продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего.