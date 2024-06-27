Три ребёнка и 14 взрослых пострадали в жутком ДТП с автобусом в Кузбассе
В Кузбассе 17 человек получили травмы после ДТП с участием автобуса и грузовика
В Кузбассе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса
17 человек, среди которых трое детей, пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Беглова.
ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе. Видео © Telegram / Полиция Кузбасса
"Всего пострадало 17 человек, в том числе трое детей", — сказал Беглов.
ДТП случилось сегодня, 27 июня, около 08:40 на 235-м километре автодороги Р255 "Сибирь".
"Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса "Голден Драгон" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигающемся по маршруту Новосибирск – Кемерово, находилось 29 пассажиров", — рассказали в телеграм-канале полиции Кузбасса.
Сотрудники полиции на месте продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего.
Ранее в Хабаровской области 16-летний подросток, сев за руль автомобиля, не справился с управлением, из-за чего авто перевернулось. В результате ДТП на месте скончался один из его приятелей. Ещё двое из шести пассажиров получили травмы.