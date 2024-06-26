"ДТП в воздухе": Стало известно, как российский МиГ-31 изгнал американский дрон-гигант из Чёрного моря

Инцидент, который произошёл накануне с участием разведывательного дрона США Global Hawk и российского истребителя-перехватчика МиГ-31 над Чёрным морем, можно назвать "ДТП в воздухе". Об этом заявил автор телеграм-канала Fighterbomber.

Ранее сообщалось, что 25 июня американский беспилотник попал в зону турбулентности из-за влияния самолёта РФ и вернулся на базу, прервав задание. По его словам, Global Hawk вёл разведку черноморского побережья, а также берега Крыма. Дрон, как отметил автор Fighterbomber, двигался вглубь полуострова.

"Global Hawk — это огромный стратегический беспилотник размером с дом. Он может летать на протяжении десятков часов на высоте 16 километров и выше. Так получилось, что летал Global Hawk и совершенно случайно [над Global Hawk] пролетал на очень большой скорости МиГ-31", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".