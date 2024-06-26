Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 17:55

"ДТП в воздухе": Стало известно, как российский МиГ-31 изгнал американский дрон-гигант из Чёрного моря

Fighterbomber опубликовал подробности полёта МиГ-31 над Global Hawk у Чёрного моря

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viper-zero

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viper-zero

Инцидент, который произошёл накануне с участием разведывательного дрона США Global Hawk и российского истребителя-перехватчика МиГ-31 над Чёрным морем, можно назвать "ДТП в воздухе". Об этом заявил автор телеграм-канала Fighterbomber.

Ранее сообщалось, что 25 июня американский беспилотник попал в зону турбулентности из-за влияния самолёта РФ и вернулся на базу, прервав задание. По его словам, Global Hawk вёл разведку черноморского побережья, а также берега Крыма. Дрон, как отметил автор Fighterbomber, двигался вглубь полуострова.

"Global Hawk — это огромный стратегический беспилотник размером с дом. Он может летать на протяжении десятков часов на высоте 16 километров и выше. Так получилось, что летал Global Hawk и совершенно случайно [над Global Hawk] пролетал на очень большой скорости МиГ-31", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

При этом эксперт подчеркнул, что Миг-31 не открывал огонь. Истребитель, как пояснил автор Fighterbomber, двигался со скоростью свыше 2800 километров в час, а американский дрон "передумал" выполнять боевое задание.

В Кремле не стали комментировать сообщения об американском дроне над Чёрным морем
В Кремле не стали комментировать сообщения об американском дроне над Чёрным морем

Ранее Life.ru писал, что днём 4 июня над черноморской акваторией был замечен американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. По некоторой информации, он собирал данные из зоны специальной военной операции (СВО). В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый дрон вновь показался над Чёрным морем на расстоянии порядка 250 километров от Ялты.

Никита Осипов
  • Новости
  • черноеморе
  • США
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров