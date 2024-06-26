"ДТП в воздухе": Стало известно, как российский МиГ-31 изгнал американский дрон-гигант из Чёрного моря
Fighterbomber опубликовал подробности полёта МиГ-31 над Global Hawk у Чёрного моря
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viper-zero
Инцидент, который произошёл накануне с участием разведывательного дрона США Global Hawk и российского истребителя-перехватчика МиГ-31 над Чёрным морем, можно назвать "ДТП в воздухе". Об этом заявил автор телеграм-канала Fighterbomber.
Ранее сообщалось, что 25 июня американский беспилотник попал в зону турбулентности из-за влияния самолёта РФ и вернулся на базу, прервав задание. По его словам, Global Hawk вёл разведку черноморского побережья, а также берега Крыма. Дрон, как отметил автор Fighterbomber, двигался вглубь полуострова.
"Global Hawk — это огромный стратегический беспилотник размером с дом. Он может летать на протяжении десятков часов на высоте 16 километров и выше. Так получилось, что летал Global Hawk и совершенно случайно [над Global Hawk] пролетал на очень большой скорости МиГ-31", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
При этом эксперт подчеркнул, что Миг-31 не открывал огонь. Истребитель, как пояснил автор Fighterbomber, двигался со скоростью свыше 2800 километров в час, а американский дрон "передумал" выполнять боевое задание.
Ранее Life.ru писал, что днём 4 июня над черноморской акваторией был замечен американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. По некоторой информации, он собирал данные из зоны специальной военной операции (СВО). В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый дрон вновь показался над Чёрным морем на расстоянии порядка 250 километров от Ялты.