Помог беспилотник США: Обломки сбитых ракет ВСУ повредили два парома в Керчи

В Керчи после атаки ВСУ на объекты инфраструктуры обломками сбитых ракет были повреждены автомобильный и железнодорожный паромы, заявил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", — пояснил Лукашенко.

По его словам, после того как будут оценены повреждения, возобновится работа паромной переправы. Лукашенко призвал местных жителей не терять спокойствие и доверять исключительно проверенным сведениям.

По данным SHOT, перед тем как началась атака, над Чёрным морем летал американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. В результате атаки Крымский мост пришлось перекрыть почти на 40 минут.