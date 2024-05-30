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Регион
30 мая, 01:44
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Помог беспилотник США: Обломки сбитых ракет ВСУ повредили два парома в Керчи

Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет ВСУ

В Керчи после атаки ВСУ на объекты инфраструктуры обломками сбитых ракет были повреждены автомобильный и железнодорожный паромы, заявил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", — пояснил Лукашенко.

По его словам, после того как будут оценены повреждения, возобновится работа паромной переправы. Лукашенко призвал местных жителей не терять спокойствие и доверять исключительно проверенным сведениям.

По данным SHOT, перед тем как началась атака, над Чёрным морем летал американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. В результате атаки Крымский мост пришлось перекрыть почти на 40 минут.

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Ранее СБУ вновь пригрозила возможными атаками на Крымский мост, рассказывая о своих приоритетных целях в противостоянии с Россией. Глава ведомства пообещал "очень и очень много сюрпризов".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Симоненко
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