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Регион

В СБУ пообещали "много сюрпризов", вновь угрожая взорвать Крымский мост

Глава СБУ Малюк назвал Крымский мост приоритетной целью для новых атак

23 мая, 17:04
Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Служба безопасности Украины вновь пригрозила возможными атаками на Крымский мост, рассказывая о своих приоритетных целях в противостоянии с Россией. Об этом ведомство открыто заявляет в своём телеграм-канале.

"Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражён СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby", уточняется в тексте.

Там добавляется, что беспилотный катер Sea Baby несёт на своём борту РСЗО "Град", поэтому может поразить любую масштабную цель. Малюк подчеркнул: "Впереди очень и очень много сюрпризов".

В Берлине закрыли дело против главы ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту
В Берлине закрыли дело против главы ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Летом 2023 года Крымский мост атаковали вновь: два украинских надводных беспилотника повредили дорожное полотно. В результате атаки под удар попал автомобиль из Белгородской области, погибла семейная пара, их дочь выжила.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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