В СБУ пообещали "много сюрпризов", вновь угрожая взорвать Крымский мост Глава СБУ Малюк назвал Крымский мост приоритетной целью для новых атак 23 мая, 17:04 Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Служба безопасности Украины вновь пригрозила возможными атаками на Крымский мост, рассказывая о своих приоритетных целях в противостоянии с Россией. Об этом ведомство открыто заявляет в своём телеграм-канале.

"Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражён СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby", — уточняется в тексте.

Там добавляется, что беспилотный катер Sea Baby несёт на своём борту РСЗО "Град", поэтому может поразить любую масштабную цель. Малюк подчеркнул: "Впереди очень и очень много сюрпризов".

Авторы Татьяна Миссуми