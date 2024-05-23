В СБУ пообещали "много сюрпризов", вновь угрожая взорвать Крымский мост
Глава СБУ Малюк назвал Крымский мост приоритетной целью для новых атак
Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Служба безопасности Украины вновь пригрозила возможными атаками на Крымский мост, рассказывая о своих приоритетных целях в противостоянии с Россией. Об этом ведомство открыто заявляет в своём телеграм-канале.
"Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражён СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby", — уточняется в тексте.
Там добавляется, что беспилотный катер Sea Baby несёт на своём борту РСЗО "Град", поэтому может поразить любую масштабную цель. Малюк подчеркнул: "Впереди очень и очень много сюрпризов".
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Летом 2023 года Крымский мост атаковали вновь: два украинских надводных беспилотника повредили дорожное полотно. В результате атаки под удар попал автомобиль из Белгородской области, погибла семейная пара, их дочь выжила.