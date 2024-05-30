ЛЭП повреждена при обстреле белгородского села Дорогощь

Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. <...> Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сёл Дорогощь и Смородино", — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, ликвидировать последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.