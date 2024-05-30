ЛЭП повреждена при обстреле белгородского села Дорогощь
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области
Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. <...> Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сёл Дорогощь и Смородино", — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, ликвидировать последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.
А накануне в результате сброса взрывчатки с украинских БПЛА в селе Пороз Грайворонского округа Белгородской области были повреждены здание школы и объект связи. По словам губернатора, дети обучаются дистанционно, никто из местных не пострадал.
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