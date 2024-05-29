Средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО "Град" и один БПЛА в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны ночью пресекли попытки Украины атаковать объекты на территории Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сбито семь реактивных снарядов РСЗО "Град" и один беспилотник, уточнили в ведомстве.