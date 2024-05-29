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Регион
29 мая, 04:22

Средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО "Град" и один БПЛА в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны ночью пресекли попытки Украины атаковать объекты на территории Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сбито семь реактивных снарядов РСЗО "Град" и один беспилотник, уточнили в ведомстве.

Силы ПВО поразили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ольха" в Белгородской области
Силы ПВО поразили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ольха" в Белгородской области

Накануне, 28 мая, ВСУ атаковали белгородское село Щетиновка с помощью дрона. В результате его детонации на земле пострадал мирный житель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Артур Лапсаков
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