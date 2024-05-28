Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 18:57

Силы ПВО поразили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ольха" в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории Белгородской области. Были сбиты французская авиационная бомба Hammer и снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.

"Около 20:00 мск <...> дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Группировка войск "Днепр" поразила бригаду морской пехоты ВСУ под Херсоном
Группировка войск "Днепр" поразила бригаду морской пехоты ВСУ под Херсоном

Кстати, сегодня также сообщалось, что российские силы ПВО разнесли украинский истребитель МиГ-29 и семь управляемых авиабомб Hammer. Кроме того, удалось поразить 39 БПЛА, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США и американский реактивный снаряд HIMARS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров