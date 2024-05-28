Силы ПВО поразили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ольха" в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории Белгородской области. Были сбиты французская авиационная бомба Hammer и снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.
"Около 20:00 мск <...> дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Кстати, сегодня также сообщалось, что российские силы ПВО разнесли украинский истребитель МиГ-29 и семь управляемых авиабомб Hammer. Кроме того, удалось поразить 39 БПЛА, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США и американский реактивный снаряд HIMARS.
Shutterstock / FOTODOM / Hamara