Силы ПВО поразили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ольха" в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории Белгородской области. Были сбиты французская авиационная бомба Hammer и снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.

"Около 20:00 мск <...> дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.