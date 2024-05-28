Российские силы ПВО разнесли украинский истребитель МиГ-29

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за минувшие сутки уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 БПЛА, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США", — сказано в сообщении ведомства.

Министерство отметило, что в общей сложности с начала спецоперации российские военнослужащие уничтожили 604 самолёта, 274 вертолёта, 24 739 БПЛА, 524 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 16 182 танка и другие бронемашины, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9914 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 22 060 единиц специальной военной автомобильной техники.