Подполье: ВС РФ ударили по Снигирёвке, где проходят украинские эшелоны

Российские войска нанесли удар по Снигирёвке в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, там постоянно проходят эшелоны ВСУ с техникой и боеприпасами.

"Снигирёвка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигирёвку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой", — цитирует Лебедева РИА "Новости".