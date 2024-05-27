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Опубликовано 27 мая 2024, 15:22
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Подполье: ВС РФ ударили по Снигирёвке, где проходят украинские эшелоны

Российские войска нанесли удар по Снигирёвке в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, там постоянно проходят эшелоны ВСУ с техникой и боеприпасами.

"Снигирёвка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигирёвку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой", — цитирует Лебедева РИА "Новости".

По его данным, под удар попала группа охотников на беспилотники вместе со спецоборудованием.

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Накануне, 26 мая, подполье сообщило об ударе ВС РФ по складу в Днепропетровской области, где могли находиться американские ракеты ATACMS, а также по аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области, который готовили к приёму истребителей F-16.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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