Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 06:33

Армия России уничтожила боевую технику ВСУ в Чугуеве перед отправкой на передовую

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по пункту доукомплектации ВСУ в Чугуеве

Армия России нанесла удары по городу Чугуеву в Харьковской области, где расположен пункт доукомплектации Вооружённых сил Украины, а также точка пополнения боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Пока писал вам про то, что можно и нужно объединиться, в город Харьков начались прилёты. В основном в Чугуев прилетает, где идёт постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт в снабжении бандеровских войск БК и ГСМ. Прилетело в Чугуев в 6:50. В 7:05 и в 7:07 прилёты продолжились", — сказано в посте в его телеграм-канале.

ВСУ не дождутся подкрепления с партией техники: наши парни испепелили её под Харьковом
ВСУ не дождутся подкрепления с партией техники: наши парни испепелили её под Харьковом

Ранее Лебедев сообщил, что бойцы ВС РФ не позволили противнику высадить десант на Кинбурнской косе, атаковав беспилотником военный порт Очакова в Николаевской области. По информации координатора подполья, ВСУ за последние несколько дней собрали там значительное количество плавательных средств разного рода — от катеров до гидроциклов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров