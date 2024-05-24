Армия России уничтожила боевую технику ВСУ в Чугуеве перед отправкой на передовую

Армия России нанесла удары по городу Чугуеву в Харьковской области, где расположен пункт доукомплектации Вооружённых сил Украины, а также точка пополнения боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Пока писал вам про то, что можно и нужно объединиться, в город Харьков начались прилёты. В основном в Чугуев прилетает, где идёт постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт в снабжении бандеровских войск БК и ГСМ. Прилетело в Чугуев в 6:50. В 7:05 и в 7:07 прилёты продолжились", — сказано в посте в его телеграм-канале.