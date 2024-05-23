Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 11:21
4266

ВСУ не дождутся подкрепления с партией техники: наши парни испепелили её под Харьковом

"Военное дело": Железнодорожный состав с техникой ВСУ уничтожен под Харьковом

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу на станции Люботин под Харьковом, который перевозил военную технику для украинской армии. Об этом сообщает в четверг, 23 мая, телеграм-канал "Военное дело".

Информацию о "прилётах" по Харькову подтвердил в своём телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Он насчитал не менее десяти взрывов, прозвучавших в городе и окрестностях сегодня утром. Кроме того, он сообщил, что один из ударов пришёлся "по объекту транспортной инфраструктуры", а ещё один — по жилищно-коммунальному предприятию.

"Военные делают своё дело": Песков высказался о наступлении под Харьковом
"Военные делают своё дело": Песков высказался о наступлении под Харьковом

Напомним, ВС РФ продолжают теснить ВСУ в Харьковской области, освобождая один посёлок за другим. Российские военнослужащие уже взяли под свой контроль село Клещеевка в Донецкой Народной Республике. В ходе обороны населённого пункта украинская армия потеряла 365 человек за одни сутки. В общей сложности в Харьковской области освобождены нашими войсками 49 городов и посёлков.

Обложка ©

Владимир Гердо / ТАСС

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров