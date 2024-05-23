ВСУ не дождутся подкрепления с партией техники: наши парни испепелили её под Харьковом

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу на станции Люботин под Харьковом, который перевозил военную технику для украинской армии. Об этом сообщает в четверг, 23 мая, телеграм-канал "Военное дело".

Информацию о "прилётах" по Харькову подтвердил в своём телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Он насчитал не менее десяти взрывов, прозвучавших в городе и окрестностях сегодня утром. Кроме того, он сообщил, что один из ударов пришёлся "по объекту транспортной инфраструктуры", а ещё один — по жилищно-коммунальному предприятию.