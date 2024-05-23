"Военные делают своё дело": Песков высказался о наступлении под Харьковом Песков — о наступлении ВС России под Харьковом: Военные делают своё дело 23 мая, 09:29 ВС РФ продвигаются к Харькову. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные прекрасно разбираются в тактике и стратегии, поэтому пусть продолжают свою работу в Харьковской области. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя активное наступление ВС РФ на данном направлении.

"Специальная военная операция продолжается. Наши военные делают своё дело. Они знают, как его делать", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, ВС РФ продолжают теснить ВСУ в Харьковской области, освобождая один посёлок за другим. Российские военнослужащие уже взяли под свой контроль село Клещеевка в Донецкой Народной Республике. В ходе обороны населённого пункта украинская армия потеряла 365 человек за одни сутки. В общей сложности в Харьковской области освобождены нашими войсками 49 городов и посёлков.

Авторы Татьяна Миссуми