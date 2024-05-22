Российская армия взяла уже 49 городов и сёл по пути на Харьков

Солдаты ВС РФ в ходе своего продвижения освободили от присутствия ВСУ уже 49 городов и сёл в Харьковской области. 36 из них — в Купянском районе, 13 — в северной части региона. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

"На сегодняшний день у нас на территории Купянского района Харьковской области уже находятся под контролем [ВС РФ] 36 населённых пунктов. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населёнными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых — это территория Харьковского района. Остальные посёлки — это Волчанский район", — заявил он.