Раненый российский боец попал в плен и убедил вооружённых до зубов солдат ВСУ сдаться

Фронтовые будни таят в себе множество интересных историй людей, которые являются свидетелями всех событий, происходящих в зоне спецоперации. Так, российский военнослужащий 9-й бригады с позывным Сорока рассказал историю о том, как он попал в руки к четырём солдатам ВСУ, которых ему удалось уговорить сдаться и пройти за ним к командному пункту ВС РФ. Видео публикует телеграм-канал WarGonzo.

Солдат ВС РФ, будучи раненым, взял в плен четырёх бойцов ВСУ. Видео © Telegram / WarGonzo

Сорока вместе со своим отрядом шёл на штурм, во время которого его зацепила вражеская пуля. Штурмовику необходимо было оперативно найти укрытие и перевязать раны, чтобы остановить кровотечение. Для этой цели он выбрал первый попавшийся подвал, где и наткнулся на нескольких бойцов ВСУ, которые сразу взяли его в плен. Однако российскому военнослужащему, который в ходе этой беседы использовал все мыслимые и немыслимые дипломатические ходы, улыбнулась удача. Ему удалось убедить украинских солдат сложить оружие и проследовать за ним на командный пункт ВС РФ.

Российский боец отметил: в ходе беседы ему стало понятно, что эти украинцы воевать не желают, поскольку военкоматы, вырвав из привычной жизни, отправили их на фронт.

"Они боялись, что их убьют. Я им дал слово, что я их отведу прямо до командования, никто их пальцем не тронет. Они поверили, и как сказал, так и сделал", — вспоминает Сорока.

Теперь украинские военнослужащие, которых привёл Сорока, не хотят возвращаться в рамках обмена военнопленными, поскольку в таком случае командование ВСУ вновь отправит их на фронт.