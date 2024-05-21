Как в русской сказке — ушёл от семи бед: В Госдуме восхитились бойцом, который увернулся от роя дронов ВСУ
Депутат Толмачёв назвал героем бойца ВС РФ, увернувшегося от семи дронов ВСУ
Русскому солдату нипочём любые препятствия, он продолжает свой путь, несмотря на взрывы и атаки неприятеля. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал резонансное видео из зоны спецоперации, где российский боец уворачивается от семи украинских FPV-дронов.
"Видео набирает просмотры: по изрытому воронками полю идёт русский солдат. БПЛА противника атакуют, но все семь в итоге разбиты. Похоже на сюжет русской народной сказки, где главный герой благодаря своим силе духа и ловкости уходит от семи бед, грозящих смертью. Но это не сказка, это реальность", — отметил парламентарий.
Российский боец увернулся от семи FPV-дронов в зоне СВО. Видео © Telegram / "Крупнокалиберный переполох"
По его мнению, это видео стало ещё одним доказательством бесстрашия наших солдат и офицеров: дроны противника их не пугают, бойцы действуют собранно и эффективно в любых условиях, неуклонно идут к своей цели под огнём и атаками. Это и есть настоящий героизм, подчеркнул Толмачёв.
"Великий русский полководец Александр Суворов говорил: "Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел". Герой с видео — воплощение этих слов", — добавил депутат.
Он подчеркнул важность поддержки таких бойцов, которые должны стать элитой Российской Федерации. Для этого сегодня реализуется президентская кадровая программа "Время героев".
Напомним, ранее в Сети появилось видео, как российский боец в зоне специальной военной операции увернулся от семи украинских FPV-дронов. Где именно сняты кадры, не уточняется.
Telegram / "Крупнокалиберный переполох"