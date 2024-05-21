Русскому солдату нипочём любые препятствия, он продолжает свой путь, несмотря на взрывы и атаки неприятеля. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал резонансное видео из зоны спецоперации, где российский боец уворачивается от семи украинских FPV-дронов.

"Видео набирает просмотры: по изрытому воронками полю идёт русский солдат. БПЛА противника атакуют, но все семь в итоге разбиты. Похоже на сюжет русской народной сказки, где главный герой благодаря своим силе духа и ловкости уходит от семи бед, грозящих смертью. Но это не сказка, это реальность", — отметил парламентарий.

Российский боец увернулся от семи FPV-дронов в зоне СВО. Видео © Telegram / "Крупнокалиберный переполох"

По его мнению, это видео стало ещё одним доказательством бесстрашия наших солдат и офицеров: дроны противника их не пугают, бойцы действуют собранно и эффективно в любых условиях, неуклонно идут к своей цели под огнём и атаками. Это и есть настоящий героизм, подчеркнул Толмачёв.

"Великий русский полководец Александр Суворов говорил: "Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел". Герой с видео — воплощение этих слов", — добавил депутат.

Он подчеркнул важность поддержки таких бойцов, которые должны стать элитой Российской Федерации. Для этого сегодня реализуется президентская кадровая программа "Время героев".