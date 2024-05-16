Найден самый скромный Герой России, отправивший в утиль с десяток украинских БМП и танков

Герой России и кавалер двух орденов Мужества с иронией ответил на вопросы о том, за что был представлен к государственным наградам. Он заявил, что работал за компьютером, а потом был переведён в столовую.

Боец ВС РФ Иван Жарский, подбивший более 10 единиц техники ВСУ в зоне СВО. Видео © SHOT

27-летнего Героя России и двукратного кавалера ордена Мужества зовут Иван Жарский. На его счету подбитый немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства Соединённых Штатов и множество других трофеев. Однако похоже, что гордыня этому молодому человеку совсем не свойственна — получение наград он с улыбкой списывает на ударный труд в штабе и столовой.

"Я никого не подбивал, на компьютере бумажки печатал. Потом в столовую перевели", — отшутился он на вопрос о том, как заслужил такие впечатляющие награды.

Жарский отстаивает интересы России в зоне СВО с самого первого её дня. 26 июля он, командуя расчётом противотанкового ракетного комплекса "Корнет", уничтожил танк Leopard 2A6, а после этого поменял позицию и поразил БМП Bradley. В ту же дату его удары настигли ещё шесть БМП-2, а на следующий день военный вместе с товарищами подбил один Leopard, Bradley и БМП-1. К званию Героя России был представлен 12 октября 2023 года.