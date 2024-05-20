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20 мая, 20:13

Российский боец увернулся от семи украинских FPV-дронов в зоне СВО

Российский боец в зоне специальной военной операции (СВО) увернулся от семи украинских FPV-дронов. Часть из них попала на видео нашего БПЛА, кадры опубликовал телеграм-канал "Крупнокалиберный переполох".

Российский боец увернулся от семи FPV-дронов в зоне СВО. Видео © Telegram / "Крупнокалиберный переполох"

На кадрах видно, что российский военный бежит по полю. Сначала дрон противника взрывается за его спиной, после чего военный продолжает бег. Второй БПЛА также детонирует сзади. Затем в нескольких метрах от бойца взрывается третий дрон. Всего российский солдат уклонился от семи беспилотников, однако четыре попытки удара не попали на видео.

Где именно сняты кадры, не уточняется.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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