Российский боец увернулся от семи украинских FPV-дронов в зоне СВО
Российский боец в зоне специальной военной операции (СВО) увернулся от семи украинских FPV-дронов. Часть из них попала на видео нашего БПЛА, кадры опубликовал телеграм-канал "Крупнокалиберный переполох".
Российский боец увернулся от семи FPV-дронов в зоне СВО. Видео © Telegram / "Крупнокалиберный переполох"
На кадрах видно, что российский военный бежит по полю. Сначала дрон противника взрывается за его спиной, после чего военный продолжает бег. Второй БПЛА также детонирует сзади. Затем в нескольких метрах от бойца взрывается третий дрон. Всего российский солдат уклонился от семи беспилотников, однако четыре попытки удара не попали на видео.
Где именно сняты кадры, не уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал, как российские военные ликвидировали в Волчанске "хитрого" бойца ВСУ. Украинские солдаты попытались обмануть наших военных, но у них ничего не вышло.
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