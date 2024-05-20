Российский боец увернулся от семи украинских FPV-дронов в зоне СВО

На кадрах видно, что российский военный бежит по полю. Сначала дрон противника взрывается за его спиной, после чего военный продолжает бег. Второй БПЛА также детонирует сзади. Затем в нескольких метрах от бойца взрывается третий дрон. Всего российский солдат уклонился от семи беспилотников, однако четыре попытки удара не попали на видео.