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Регион
17 мая, 16:09

К самому скромному Герою России приставили "охрану"

К Герою России Ивану Жарскому приставили "охрану" из-за возросшей популярности

Герою России Ивану Жарскому с Поклонной горы приставили "охрану", сообщает Mash. Всего за сутки он стал настолько популярным в Сети, что от фанатов нет отбоя. Каждый посетитель выставки подбитой техники хочет пожать ему руку, обнять, сфотографироваться и поблагодарить живого экспоната, которой защищал Родину в зоне СВО.

Герой России Иван Жарский на Поклонной горе. Видео © Telegram / Mash

Ранее Life.ru рассказывал о самом скромном бойце СВО Жарском, который отправил в утиль с десяток украинских БМП и танков. На его счету подбитый немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства Соединённых Штатов и множество других трофеев, но получение наград он, улыбаясь, списывает на работу в штабе. В шутку говорит, что "никого не подбивал", а просто "на компьютере бумажки печатал", после чего его "в столовую перевели".

Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Мышляева
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