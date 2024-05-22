Российские войска освободили Клещеевку в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобождён населённый пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в военном ведомстве.

Также Армия России нанесла поражение личному составу и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины и 116-й бригаде территориальной обороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника превысили 365 бойцов, также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметрового американского орудия М119 и 105-миллиметрового орудия L119, изготовленного Великобританией.