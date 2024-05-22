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Регион
22 мая, 10:13

Российские войска освободили Клещеевку в ДНР

Минобороны: Южная группировка ВС РФ освободила Клещеевку в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобождён населённый пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в военном ведомстве.

Также Армия России нанесла поражение личному составу и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины и 116-й бригаде территориальной обороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника превысили 365 бойцов, также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметрового американского орудия М119 и 105-миллиметрового орудия L119, изготовленного Великобританией.

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А накануне стало известно, что российские войска освободили уже около 40% территории города Волчанска в Харьковской области. ВС РФ продолжают постепенно выравнивать линию фронта в регионе.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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