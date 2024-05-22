Российская ПВО отразила украинский удар "Градами" по Белгороду и его окрестностям
Минобороны: Системы ПВО уничтожили 6 снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородчиной
Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить атаку по объектам на территории РФ, уничтожив шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО "Град". Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью", — говорится в публикации.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о поражении украинского БПЛА над территорией региона. Предварительно, никто не пострадал, а разрушения на земле отсутствуют.
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