Российская ПВО отразила украинский удар "Градами" по Белгороду и его окрестностям

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить атаку по объектам на территории РФ, уничтожив шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО "Град". Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью", — говорится в публикации.