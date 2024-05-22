ПВО поразила украинский БПЛА над Калужской областью

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — написал Шапша в телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.