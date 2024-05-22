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Регион
22 мая, 03:32

ПВО поразила украинский БПЛА над Калужской областью

Калужский губернатор Шапша: Над Дзержинским районом сбит украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — написал Шапша в телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее в течение ночи ПВО сбила украинские дроны над территориями Брянской и Белгородской областей. Во втором случае есть повреждения в двух домовладениях.

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ТАСС / Виталий Невар

Никита Никонов
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