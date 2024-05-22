В Брянской области сбили украинский дрон самолётного типа

Украинский беспилотник сбит над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что БПЛА самолётного типа ликвидирован над территорией Навлинского района.