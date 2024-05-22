В Брянской области сбили украинский дрон самолётного типа
Минобороны: Над территорией Брянской области вечером 21 мая сбит украинский БПЛА
Украинский беспилотник сбит над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что БПЛА самолётного типа ликвидирован над территорией Навлинского района.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Ранее украинский дрон сбили над территорией Курской области. Также Life.ru писал об уничтожении сразу пяти БПЛА в Белгородской области.
Shutterstock / FOTODOM