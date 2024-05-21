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Регион
21 мая, 18:20

Под Брянском дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля

Богомаз: Дроны ВСУ атаковали две машины сельхозпредприятия в Брянской области

В Брянской области два беспилотных летательных аппарата, принадлежащие Вооружённым силам Украины, атаковали два автомобиля сельхозпредприятия. Как пишет в своём телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, всё случилось на территории Стародубского муниципального района.

Глава региона рассказал, что в результате нападения одна машина была уничтожена полностью, а другое транспортное средство повреждено частично. Помимо этого, был нанесён ущерб двум домовладениям.

"Пострадавших нет", — заявил Богомаз, подчеркнув, что на месте работают экстренные службы.

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Ранее дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области. Погибла женщина. Также в машине находилась её семья; пострадали свекровь, свёкор и муж убитой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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