Под Брянском дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля
Богомаз: Дроны ВСУ атаковали две машины сельхозпредприятия в Брянской области
В Брянской области два беспилотных летательных аппарата, принадлежащие Вооружённым силам Украины, атаковали два автомобиля сельхозпредприятия. Как пишет в своём телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, всё случилось на территории Стародубского муниципального района.
Глава региона рассказал, что в результате нападения одна машина была уничтожена полностью, а другое транспортное средство повреждено частично. Помимо этого, был нанесён ущерб двум домовладениям.
"Пострадавших нет", — заявил Богомаз, подчеркнув, что на месте работают экстренные службы.
Ранее дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области. Погибла женщина. Также в машине находилась её семья; пострадали свекровь, свёкор и муж убитой.
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