Под Брянском дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля

В Брянской области два беспилотных летательных аппарата, принадлежащие Вооружённым силам Украины, атаковали два автомобиля сельхозпредприятия. Как пишет в своём телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, всё случилось на территории Стародубского муниципального района.

Глава региона рассказал, что в результате нападения одна машина была уничтожена полностью, а другое транспортное средство повреждено частично. Помимо этого, был нанесён ущерб двум домовладениям.

"Пострадавших нет", — заявил Богомаз, подчеркнув, что на месте работают экстренные службы.