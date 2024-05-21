Дрон ВСУ атаковал машину с семьёй под Белгородом, женщина погибла
Гладков: В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина
Жительница Белгородской области погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль. О трагедии сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, всё случилось рядом с КПП посёлка Октябрьского в Белгородском районе.
"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира", — проинформировал губернатор.
Свекровь погибшей, по сведениям Гладкова, доставлена в областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Свёкор и муж доставлены в городскую больницу № 2 со множественными осколочными ранениями.
Напомним, что минувшей ночью над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника. Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили снаряд ракетной системы залпового огня "Ольха".
Дмитрий Ягодкин / ТАСС