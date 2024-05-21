Дрон ВСУ атаковал машину с семьёй под Белгородом, женщина погибла

Жительница Белгородской области погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль. О трагедии сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, всё случилось рядом с КПП посёлка Октябрьского в Белгородском районе.

"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира", — проинформировал губернатор.

Свекровь погибшей, по сведениям Гладкова, доставлена в областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Свёкор и муж доставлены в городскую больницу № 2 со множественными осколочными ранениями.