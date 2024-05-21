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Регион
21 мая, 06:27

Дрон ВСУ атаковал машину с семьёй под Белгородом, женщина погибла

Гладков: В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина

Жительница Белгородской области погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль. О трагедии сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, всё случилось рядом с КПП посёлка Октябрьского в Белгородском районе.

"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира", — проинформировал губернатор.

Свекровь погибшей, по сведениям Гладкова, доставлена в областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Свёкор и муж доставлены в городскую больницу № 2 со множественными осколочными ранениями.

Один из освобождённых Россией посёлков ВСУ использовали для обстрелов Белгорода
Один из освобождённых Россией посёлков ВСУ использовали для обстрелов Белгорода

Напомним, что минувшей ночью над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника. Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили снаряд ракетной системы залпового огня "Ольха".

Обложка ©

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Марина Калегина
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