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Регион
21 мая, 04:24

Средства ПВО сбили над Белгородской областью два дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"

Средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника и снаряд ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в оборонном ведомстве.

Дежурные средства ПВО России сбили дроны и снаряд противника.

Силы ПВО уничтожили противолокационную ракету HARM над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили противолокационную ракету HARM над Белгородской областью

А за прошлую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА. Пять из них — над территорией Белгородской области, а два — над Курской. Кроме того, над Белгородской областью была уничтожена противолокационная ракета HARM.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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