Средства ПВО сбили над Белгородской областью два дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"
Средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника и снаряд ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в оборонном ведомстве.
Дежурные средства ПВО России сбили дроны и снаряд противника.
А за прошлую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА. Пять из них — над территорией Белгородской области, а два — над Курской. Кроме того, над Белгородской областью была уничтожена противолокационная ракета HARM.
ТАСС / Николай Гынгазов