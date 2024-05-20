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Регион
20 мая, 12:14

Силы ПВО уничтожили противолокационную ракету HARM над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью американскую противолокационную ракету HARM, выпущенную Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очередная киевская атака была пресечена около 13:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета уничтожена над территорией Белгородской области", указано в сообщении оборонного ведомства.

Над Белгородской областью сбили ракету "Точка-У"
Над Белгородской областью сбили ракету "Точка-У"

А ранее Life.ru рассказывал, что сегодня, 20 мая, силы ПВО сбили один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Это произошло утром. Кроме того, были сбиты два украинских дрона самолётного типа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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