Силы ПВО уничтожили противолокационную ракету HARM над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью американскую противолокационную ракету HARM, выпущенную Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очередная киевская атака была пресечена около 13:00 по московскому времени.

А ранее Life.ru рассказывал, что сегодня, 20 мая, силы ПВО сбили один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Это произошло утром. Кроме того, были сбиты два украинских дрона самолётного типа.