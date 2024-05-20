Силы ПВО сбили два дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один снаряд РСЗО "Ольха" и два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очередная киевская атака была пресечена около 11:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА. Пять из них сбиты над территорией Белгородской области, а два — над Курской областью.
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