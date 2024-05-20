Гладков: Число пострадавших при обстрелах в Белгородской области возросло до 16

До 16 человек возросло число пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области. Среди них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Шесть человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. Десять находятся в медицинских учреждениях, трое из них в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок. Медикаменты есть. Если будет необходимость — отправим в Москву", — говорится в сообщении.

На автомобили скорой помощи в Белгородской области устанавливают станции радиоэлектронной борьбы, чтобы создать дополнительные условия безопасности для медиков, добавил губернатор.