Гладков: Число пострадавших при обстрелах в Белгородской области возросло до 16
В Белгородской области число пострадавших при обстрелах возросло до 16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
До 16 человек возросло число пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области. Среди них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шесть человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. Десять находятся в медицинских учреждениях, трое из них в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок. Медикаменты есть. Если будет необходимость — отправим в Москву", — говорится в сообщении.
На автомобили скорой помощи в Белгородской области устанавливают станции радиоэлектронной борьбы, чтобы создать дополнительные условия безопасности для медиков, добавил губернатор.
За прошедшую ночь над Белгородской областью ВС РФ сбили пять беспилотников. Они пытались произвести ряд террористических атак по объектам на территории России.